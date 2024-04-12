هبة مجدي تكشف مفاجأة بعد انتهاء عرض مسلسل المداح | فيديو

تحدثت الفنانة هبة مجدي، عن الجزء الرابع لمسلسل المداح، قائله: "اتخضيت أما قرأت ورق المسلسل".



وأضافت الفنانة هبة مجدي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد،: "حسيت أن الموضوع جديد ومختلف وفيه سكك جديدة وأدوار كثيرة جديدة في الأحداث، وفرحت أما لقيت الأستاذ فتحي عبدالوهاب في المسلسل".

وأشارت: "الفنان حماده هلال محبوب جدا عند الناس"، متابعة: "بحصن نفسي وبحاول أخد بالي من حياتي، والمسلسل فيه جزء الرعب والجن وده مش سهل في الأداء والأفعال وكل مشهد فيه مش سهل".