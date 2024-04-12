4 أيام بعمل مكياج.. الفنان طارق النهري يكشف صعوبات مسلسل جودر.. فيديو

أكد الفنان طارق النهري، أن العمل في مسلسل جودر كان شيقا، مشيرا إلى أن العمل يليق بالدولة المصرية بعد غياب نوعية هذه المسلسلات في السنوات الماضية.

أضاف الفنان طارق النهري، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج ليالي العيد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بذل مجهودا كبيرا في المسلسل حتى يخرج بهذه الصورة التي خرج بها للجمهور.

أشار الفنان طارق النهري، إلى أن مجموعة عمل مسلسل جودر، نجوم كبار ساهمت في خروج العمل بهذه الجودة.

تحدث الفنان طارق النهري، عن الصعوبات التي واجهها في مسلسل جودر، الذي تم عرضه في شهر رمضان، قائلا:"العمل يخلي الواحد يعمله، في كل حاجة، سواء لبس أو ديكور"، موضحا أنه ظل 4 أيام يقوم بعمل مكياج الدور في المسلسل، قائلا:" الباروكة اتغيرت يمكن 20 مرة".