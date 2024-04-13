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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل القرص الطرية في البيت| أحلى من الجاهز

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

القرص الطرية الأصلية سادة و بالعجوة محشية من المعجنات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي.

قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل القرص الطرية ، فيما يلي…

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مقادير القرص الطرية الاصلية


3 كوب ونصف دقيق
3 ملعقة كبيرة سكر 
2 ملعقة كبيرة لبن بود
ملعقة كبيرة خميره
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
نصف كوب سمن 
2 ملعقة كبيرة زيت
كوب لبن دافيء

 

طريقة تحضير القرص الطرية الأصلية


ضعي المقادير مع بعض في العجان حتى تتجانس 

عند تماسك العجين يترك لكي يختمر لمدة  ساعة ثم يشكل كور ويترك 10 دقائق

ثم ضعي الكور في صينية واضغطي عليها بايدك


إذا كنت ترغب في حشوها بالعجوة  ضعي  العجوة مع معلقة سمنة ورشة من  السمسم وقرفة 
وضعيها في  الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ 
ثم إخراج الصينية من الفرن رشي عليها ماء  بالبخاخة ويغطى حتى تصبح لينة


الحشو :
عجوة 
ملعقة كبيرة سمنة
سمسم

القرص الطرية طريقة عمل القرص الطرية مقادير القرص الطرية الاصلية طريقة تحضير القرص الطرية الاصلية الشيف هالة فهمي

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طريقة عمل القرص الطرية في البيت| أحلى من الجاهز

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