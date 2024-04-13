طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف مروة السجيني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، في البيت أحلى من الجاهز.

مقادير الكبدة الإسكندراني

نصف كيلو كبدة

خمس فصوص توم

فلفل حار

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة

ربع كوب زيت

عصير ليمونة كبيرة



طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني



نجمد الكبدة في الفريزر حتى يصبح تقطعها سهل

نسخن الطاسة ونضع الزيت وجزء من التتبيلة في الأول

نشوح الثوم مع التوابل حتى تظهر ريحتهم

ثم ننزل بالكبدة ونشوح على نار عاليه ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق الكبده هتنضج بسرعه

أول مايتم تغير لون الكبدة نطفئ النار ثم نضع الفلفل الحار وعصرة الليمون وباقي التتبيله ونقلب ونضعها في سندوتشات وألف هنا