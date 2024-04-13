3 معادن .. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر يوم الجمعة إن السلطات الأمريكية فرضت حظرا على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من روسيا إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت في بيان أنه "نتيجة (لهذه الإجراءات)، يُحظر استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، إلى الولايات المتحدة، باستثناء ما ينص عليه القانون أو يحدده الترخيص".

كما أشار البيان، إلى أن هذه القيود لا تؤثر على واردات النحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا الاتحادية، التي تمت قبل 13 أبريل الجاري.

وأدرجت الولايات المتحدة الخميس الماضي، في إطار عقوبات جديدة ضد روسيا، فردا واحدا وشركتين مرتبطتين بمجع صناعات الدفاع الروسية وثلاث طائرات، على قائمة العقوبات.