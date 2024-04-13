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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حلم رئيس فيراري| سيارة بـ10 مليارات دولار.. من يمتلكها؟

فيراري
فيراري

يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة فيراري «بينيديتو فينيا» عن طموحه في يوم ما بيع سيارة بقيمة 10 مليار دولار.

 

قد تبدو هذه الفكرة غير واقعية، لكنها تستند إلى ظاهرة حقيقية في صناعة السيارات، وهي استعداد العملاء ذوي الثروات الفاخرة لدفع أسعار خيالية من أجل الحصول على سيارات نادرة وفريدة من نوعها.

"هذا حلم... لكن هذا سيكون ذروة الفخامة"، هكذا عبّر فينيا عن هذه الفكرة المبتكرة لصحيفة Financial Times.

 

كيف تطورت صناعة السيارات الفاخرة؟

في الماضي القريب، كانت الخيارات المتاحة لتخصيص السيارات مثل رولز-رويس، بنتلي، وأستون مارتن محدودة إلى بعض الخيارات الأساسية مثل لون الطلاء ونوع التنجيد والعجلات.

لكن في السنوات الخمس الأخيرة، شهدت الصناعة تطورًا كبيرًا، حيث أصبح العملاء الأثرياء على استعداد لدفع مبالغ ضخمة لتخصيص سياراتهم بشكل شخصي للغاية، حتى أن بعضهم يفضل إعادة تصميم المركبة بالكامل بأنفسهم.

"إذا نظرت إلى بنتلي قبل 20 عامًا، كنت تختار لونك، والجلد، والعجلات وكان الجميع سعيدًا"، هكذا وصف «أدريان هالمارك» الرئيس التنفيذي السابق لشركة بنتلي، هذا التطور الكبير في طلبات العملاء.

هذه الزيادة الكبيرة في التخصيص الشخصي أصبحت عاملًا رئيسيًا في زيادة الربحية للعلامات التجارية الفاخرة، مثل فيراري وبنتلي، التي تمتلكها مجموعة فولكس فاجن، حيث تستطيع تلبية مطالب العملاء الكبار.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت شركات صناعة السيارات أكثر جدية في تلبية هذه الطلبات المتزايدة، من خلال الاستثمار في سلاسل التوريد وتشكيل فرق عمل متخصصة. 

ولكن هناك شيء آخر يعمل على تعزيز هذا الاتجاه، حيث يقول عدد من المديرين التنفيذيين إن الطلب على التخصيص الشخصي أصبح أكثر وضوحًا منذ بداية جائحة كوفيد-19.

يقول: فينيل عن تأثير الجائحة على سلوكيات العملاء الثريّة: "ترك كوفيد رسالة واضحة - يمكنك تسميتها بتأثير YOLO" . 

وأضاف: "في إيطاليا نقول يمكنك كسب المال، ويمكنك عمل استثمارات جيدة في الأسهم، والسندات، والعقارات، ولكن عمرك محدود، لذا يجب أيضًا أن تستمتع".

بموجب هذه الاتجاهات الجديدة والمتطورة في صناعة السيارات، يبدو أن المستقبل يعد بالمزيد من الابتكارات والتطورات في تجربة القيادة والتخصيص الشخصي، مما يجعل من شراء السيارة تجربة فريدة وممتعة للغاية.

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