عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التوترات بالشرق الأوسط.. ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

صدى البلد

تجاوزت أسعار الذهب حاجز 2400 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على خلفية التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.19% إلى مستويات 2344.25 دولار للأوقية وذلك بعد أن ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2428.93 دولارا.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة عند التسوية إلى 2374.1 دولارا. وذلك بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن.

واخترق البلاتين مستوى 1000 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة أشهر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمائة إلى 28.21 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل 2021.

وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 985.65 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1055.62 دولارا، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

أسعار الذهب سعر الذهب العقود الأمريكية الآجلة للذهب البلاتين سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

الإعلان عن موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

ترشيحاتنا

موعد عيد الأضحى 2024 ... كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

5 أبراج تستطيع كسب ثقة واحترام الآخرين بسهولة.. هل أنت منهم؟

بالشوارع والمتنزهات.. الشرطة تواصل تأمين المواطنين في احتفالات العيد

صدمة جديدة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك.. ماذا حدث؟

بسبب التوترات بالشرق الأوسط.. ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

عقب عيد الفطر.. خريطة الإجازات والأعياد الرسمية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عروسة فى العيد.. تعرفي على إتيكيت استقبال الضيوف بـ المنزل

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ