الشمس يتأهل لنهائي كأس مصر لسيدات الطائرة بعد الفوز على الزمالك "3-2"

تمكن نادي الشمس من الفوز على الزمالك (3-2) في نصف نهائي بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة، في اللقاء، الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، ليتأهل للنهائي.



وجاءت نتيجة الأشواط: (21-25)، و(25-21)، و(16-25)، و(25-21)، و(15-17).

وصعد الشمس للنهائي لينتظر الفائز من مباراة الأهلي ووادي دجلة لمواجهته في المباراة النهائية، المقرر لها، غدا /السبت/.



ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب سيدات الكرة الطائرة.



وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة على حساب الزمالك.

جدير بالذكر أن سيدات الأهلي والزمالك يمثلن مصر في بطولة إفريقيا للأندية المقرر لها هذا الشهر.

