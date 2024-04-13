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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد عدوية يطرح أحدث أعماله الغنائية "ياجدع يادلع"

محمد عدوية
محمد عدوية

طرح المطرب محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية والتي إسم "ياجدع يادلع" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر وليد الراعي وتوزيع محمد مرسال.

آخر أعمال محمد عدوية

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان طرحه أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "وشوش الناس حكايات"، والأغنية كلمات عمرو عصام، الحان وليد شراقي، توزيع ميدو الليثي.

كمان طرح مؤخرًا أغنية "رسالة واتساب" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نسب مشاهدات عالية بشكل جديد وبطرح بوسترات جديدة للعمل ظهر فيه محمد عدوية بالزي الصعيدي.

قام بنشر مقاطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مرتديًا ملابس صعيدية.

وأغنية رسالة واتساب من كلمات محمد عبد الجابر وألحان محمد عدوية وتوزيع بيشوي صفوت، وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين ومسؤول إعلامي يارا أحمد.

وأغنية "قبطان سفينتي" عبر يوتيوب والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور نزولها، وأغنية "قبطان سفينتى" من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.

المطرب محمد عدوية فيديوهات يوتيوب محمد عدوية ياسر حسنين

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