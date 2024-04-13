إيران تستولي على سفينة في خليج عمان مملوكة لجهة إسرائيلية| شاهد

جرى الاستيلاء على سفينة نقل بحري عملاقة ترفع علم البرتغال على بعد 50 ميلا بحريا من الفجيرة في خليج عمان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



ونشرت منصات صور مروحية إيرانية أثناء قيامها بعملية إنزال جوي على السفينة للاستيلاء عليها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية.

ذكرت مصادر أن السفينة التي استولت عليها قوات إيرانية تجارية وتحمل حاويات كانت متجهة للهند.

وكان على متنها 20 فلبينيا حيث قامت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بالإستيلاء على سفينة في مضيق هرمز.

وبشكل رسمي استولت القوات الإيرانية على السفينة البرتغالية "MSC ARIES" بمضيق هرمز.

ونفذت القوات البحرية للحرس الثوري الايراني عملية انزال جوي فوق سفينة MSC ARIES بواسطة مروحية حربية.

وقال الجيش البريطاني ان جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز الحيوي وأنها على الأغلب مجموعة تابعة للقوات للبحرية للحرس الثوري الإيراني.