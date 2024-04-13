أنشطة ثقافية للأطفال بالمركز القومي للسينما .. السبت

في إطار حرص وزارة الثقافة علي تقديم أنشطة ثقافية للأطفال، يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعاليات نادى سينما الطفل، وذلك يوم السبت الموافق ٢٠ ابريل في تمام الساعة ١٢ ظهراً.

ومن المقرر أن يعرض خلال النادي كلاً من فيلم خيال إخراج دينا شوقي ، فيلم صرخة إنسان إخراج نسرين عبد الحليم، فيلم نظرة إخراج ريهام عباس، فيلم الهودج إخراج هبه الشاذلي ، فيلم العفريت إخراج أحمد سعيد، فيلم بطل اونطه إخراج عامر حسن ، فيلم اكتر من ذلك يكفي إخراج تريزا عبد الشهيد ، فيلم لماذا إخراج شيماء صبرى، فيلم فقاعه إخراج محمد حماد، فيلم لا اري ، لا اسمع، لا اتكلم إخراج مصطفي جاد ، فيلم اوركيد إخراج تقي بركات.

يذكر أن نادي سينما الطفل يقام شهرياً تحت إشراف الفنانة رانيا محمود، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية ، حيث أوضح الدكتور حسين بكر أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدي الاطفال وذلك من خلال مشاهدة افلام هادفه توعوية ، وكمحاوله لأبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم امامها، ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما بالمجان ومفتاحه للجمهور .