أرسنال في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

قبل انطلاق مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ليفربول.

وفيما يلي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم مع القنوات الناقلة:

1. نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1

2. برينتفورد ضد شيفيلد يونايتد - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2

3. بيرنلي ضد برايتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

4. مانشستر سيتي ضد لوتون تاون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1

5. نوتينجهام فورست ضد وولفرهامبتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

6. بورنموث ضد مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

وفي السطور التالية نوضح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. أرسنال - 71 نقطة

2. ليفربول - 71 نقطة

3. مانشستر سيتي - 70 نقطة

4. توتنهام هوتسبير - 60 نقطة

5. أستون فيلا - 60 نقطة

6. مانشستر يونايتد - 49 نقطة

7. وست هام يونايتد - 48 نقطة

8. نيوكاسل يونايتد - 47 نقطة

9. تشيلسي - 44 نقطة

10. برايتون - 43 نقطة

11. وولفرهامبتون - 42 نقطة

12. بورنموث - 41 نقطة

13. فولهام - 39 نقطة

14. كريستال بالاس - 30 نقطة

15. برينتفورد - 29 نقطة

16. إيفرتون - 27 نقطة

17. نوتينجهام فورست - 25 نقطة

18. لوتون تاون - 25 نقطة

19. بيرنلي - 19 نقطة

20. شيفيلد يونايتد - 16 نقطة