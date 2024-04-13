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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

صدى البلد

قبل انطلاق مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ليفربول.

وفيما يلي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم مع القنوات الناقلة:

1. نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
2. برينتفورد ضد شيفيلد يونايتد - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2
3. بيرنلي ضد برايتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
4. مانشستر سيتي ضد لوتون تاون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1
5. نوتينجهام فورست ضد وولفرهامبتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
6. بورنموث ضد مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

وفي السطور التالية نوضح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. أرسنال - 71 نقطة
2. ليفربول - 71 نقطة
3. مانشستر سيتي - 70 نقطة
4. توتنهام هوتسبير - 60 نقطة
5. أستون فيلا - 60 نقطة
6. مانشستر يونايتد - 49 نقطة
7. وست هام يونايتد - 48 نقطة
8. نيوكاسل يونايتد - 47 نقطة
9. تشيلسي - 44 نقطة
10. برايتون - 43 نقطة
11. وولفرهامبتون - 42 نقطة
12. بورنموث - 41 نقطة
13. فولهام - 39 نقطة
14. كريستال بالاس - 30 نقطة
15. برينتفورد - 29 نقطة
16. إيفرتون - 27 نقطة
17. نوتينجهام فورست - 25 نقطة
18. لوتون تاون - 25 نقطة
19. بيرنلي - 19 نقطة
20. شيفيلد يونايتد - 16 نقطة

الدوري الإنجليزي أستون فيلا شيفيلد يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي

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