أرسنال في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

قبل انطلاق مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ليفربول.
وفيما يلي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم مع القنوات الناقلة:
1. نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
2. برينتفورد ضد شيفيلد يونايتد - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2
3. بيرنلي ضد برايتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
4. مانشستر سيتي ضد لوتون تاون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1
5. نوتينجهام فورست ضد وولفرهامبتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
6. بورنموث ضد مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
وفي السطور التالية نوضح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:
1. أرسنال - 71 نقطة
2. ليفربول - 71 نقطة
3. مانشستر سيتي - 70 نقطة
4. توتنهام هوتسبير - 60 نقطة
5. أستون فيلا - 60 نقطة
6. مانشستر يونايتد - 49 نقطة
7. وست هام يونايتد - 48 نقطة
8. نيوكاسل يونايتد - 47 نقطة
9. تشيلسي - 44 نقطة
10. برايتون - 43 نقطة
11. وولفرهامبتون - 42 نقطة
12. بورنموث - 41 نقطة
13. فولهام - 39 نقطة
14. كريستال بالاس - 30 نقطة
15. برينتفورد - 29 نقطة
16. إيفرتون - 27 نقطة
17. نوتينجهام فورست - 25 نقطة
18. لوتون تاون - 25 نقطة
19. بيرنلي - 19 نقطة
20. شيفيلد يونايتد - 16 نقطة