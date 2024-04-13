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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما قالته شركة MSC المالكة للسفينة المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني

السفينة أم إس سي
السفينة أم إس سي

أكد بيان لشركة إم إس سي MSC المالكة للسفينة التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني أن السلطات الإيرانية احتجزت السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر بيان شركة MSC: أن طاقم السفينة المحتجزة 25 فردا وهم يتواصلون مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم وعودة السفينة.

ياتي ذلك فيما ذكرت وكالة  تسنيم الإيرانية ان بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم سفينة شحن تابعة للنظام الصهيوني في الخليج.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية عدة ان الحرس الثوري يحتجز سفينة تجارية لها علاقة بالكيان الإسرائيلي في المياه الخليجية.

كما ذكرت وكالة إرنا ان الحرس الثوري أوقف السفينة  ام اس سي "MCS ARIES" عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من مضيق هرمز.

أضافت وكالة إرنا بان السفينة كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة زودياك ZODIAC المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير.

وأكدت وكالة إرنا بأنه يتم حاليا نقل السفينة إلى المياه الإيرانية.

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