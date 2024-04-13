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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر اعترافات المتهم بقـ.تل زوجته وابنه ودفنهما بحوش المنزل بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اعترف المتهم بقتل زوجته وابنه ودفنهما بحوش المنزل بالإسماعيلية أمام نيابة مركز  بارتكاب الواقعة تحت تأثير مخدر الشابوه، مشيرا إلى تكرار وقوع المشاجرات بينه وبين زوجته خلال الفترة الأخيرة قبل ارتكابه الحادث.

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وقررت نيابة المركز تجديد حبس المتهم 15 يوم بعد قيامه بتمثيل جريمته.
ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية في كشف غموض اختفاء ربة منزل ونجلها.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من عاطل يدعى “عبد الرحمن. م. ع” مقيم بعزبة العمدة صالح دائرة مركز الإسماعيلية، يفيد بتغيب زوجته "ياسمين. أ ع" 35 عاما، ربة منزل، ولم يشتبه في أحد.

وكشفت التحقيقات بأن المبلغ مدمن مخدرات ونزيل بإحدى مصحات الإدمان، حيث قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء شقيقه “سيد. ا ع ” يبلغ من العمر 37 عاما يعمل فني تبريد، ومقيم بذات العنوان والذي قرر بعدم عودة زوجة شقيقه منذ تاريخ تغيبها، وأضاف أن نجل أخيه أدهم عبد الرحمن 13 عاما تغيب هو الآخر عن المنزل عقب تغيب والدته بحوالي شهر ونصف.


تم تشكيل فريق بحث من مباحث الإسماعيلية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وتوصلت التحريات بعد 6 أشهر من اختفائهما بأن المبلغ وراء ذلك وأنه قام بقتل زوجته ونجله.

وأضافت التحريات بأن المتهم قام بدفن جثماني زوجته ونجله داخل المنزل لإخفاء جريمته.

تحرك من النيابة العامة
وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات وأرشد عن مكان دفن الجثمانين، وتم استخراجهما ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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