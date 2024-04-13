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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شركة إم.إس.سي : إيران احتجزت السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز

البحر الأحمر
البحر الأحمر

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح بيان لشركة إم.إس.سي المالكة للسفينة أن السلطات الإيرانية احتجزت السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز

وأكدت شركة إم.إس.سي: على أن طاقم السفينة المحتجزة 25 فردا ويتواصلون مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم 

 

القاهرة الإخبارية فضائية القاهرة الاخبارية السلطات الإيرانية هرمز مضيق هرمز

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