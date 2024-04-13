شركة إم.إس.سي : إيران احتجزت السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح بيان لشركة إم.إس.سي المالكة للسفينة أن السلطات الإيرانية احتجزت السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
وأكدت شركة إم.إس.سي: على أن طاقم السفينة المحتجزة 25 فردا ويتواصلون مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح بيان لشركة إم.إس.سي المالكة للسفينة أن السلطات الإيرانية احتجزت السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
وأكدت شركة إم.إس.سي: على أن طاقم السفينة المحتجزة 25 فردا ويتواصلون مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم
ADVERTISEMENT