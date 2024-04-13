عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز شباب كفر الشيخ تُضفي البهجة على قلوب المواطنين في عيد الفطر| شاهد

فرحة الأطفال في مراكز
فرحة الأطفال في مراكز الشباب

شهدت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب كفر الشيخ" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتهدف المبادرة إلى نشر البهجة والسعادة بين المواطنين، وتوفير بيئة ترفيهية مناسبة لقضاء أوقات العيد، وتضم فعاليات متنوعة تشمل فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال، وبرامج رياضية وترفيهية للكبار.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير سبل الترفيه لهم، خاصةً خلال المناسبات والأعياد.

وأشار محروس إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تعمل على تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكافة المنشآت الشبابية والرياضية.

البرامج الترفيهية القيادة السياسية أيام عيد الفطر المبارك جازة عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال المرحلة الأولى من رصف شارع قويطة بدسوق

محافظ كفر الشيخ: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال لمنع الاحتكار

صحة كفر الشيخ: استمرار خطة التأمين الطبي في عيد الفطر

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالحامول

كفر الشيخ.. حملات للتصدي للبناء المخالف خلال إجازة العيد

رفع 1100 طن قمامة خلال حملة نظافة مكثفة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع عمل المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك

ألعاب ترفيهية ورياضية مجانا ضمن مبادرة «العيد أحلى» بكفر الشيخ| صور

ترشيحاتنا

بالأسماء .. مفاجأة في طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

فيديو احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة إسرائيلية .. شاهد

فقد أمس.. جيش الاحتلال والشاباك يعلنان العثور على جثة المستوطن بنيامين أشيمير

تل أبيب ترد على احتجاز الحرس الثوري لسفينة إسرائيلية بالمطالبة بتصنيفه إرهابيا

توصيل الغاز الطبيعي على أقساط بـ40 جنيهًا شهريًا.. طاقة النواب تكشف التفاصيل

عقب إجازة عيد الفطر.. التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوة..نسرين طافش تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بملابس البحر

بالجلد الأسود.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فستان غادة عبدالرازق في جلسة تصوير العيد يثير الجدل| سعره خرافي

بملابس جريئة .. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ