مراكز شباب كفر الشيخ تُضفي البهجة على قلوب المواطنين في عيد الفطر| شاهد

شهدت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب كفر الشيخ" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتهدف المبادرة إلى نشر البهجة والسعادة بين المواطنين، وتوفير بيئة ترفيهية مناسبة لقضاء أوقات العيد، وتضم فعاليات متنوعة تشمل فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال، وبرامج رياضية وترفيهية للكبار.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير سبل الترفيه لهم، خاصةً خلال المناسبات والأعياد.

وأشار محروس إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تعمل على تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكافة المنشآت الشبابية والرياضية.