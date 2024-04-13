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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء .. مفاجأة في طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين

نشر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ، أسماء طاقم التحكيم المقرر أن يدير مباراة القمة بين  الأهلي والزمالك مساء بعد غد الاثنين. 

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشوراً نصه «طاقم تحكيم الأهلي والزمالك ابراهيم نور الدين.. هاني عبد الفتاح.. سامى هلهل .. حكم رابع احمد الغندور، حكام الڤار محمد عادل ومعهم مساعد محمود أبو الرجال وعاطف حسين مساعد ڤار » 

قبل المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في قمة دوري Nile، يحتل بيراميدز المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، يليه إنبي في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، والاتحاد والمصري يتقاسمان المركزين الثالث والرابع برصيد 27 نقطة لكل منهما.

في المقابل، يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة فقط، بسبب عدد المباريات التي خاضها كل فريق حتى الآن.

جدول ترتيب دوري Nile

وتظهر جدول ترتيب دوري Nile قبل قمة الزمالك والأهلي كما يلي:

1- بيراميدز 29 نقطة
2- إنبي 28 نقطة
3- الاتحاد 27 نقطة
4- المصري 27 نقطة
5- زد 24 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 22 نقطة
7- الجونة 22 نقطة
8- سموحة 22 نقطة
9- الأهلي 21 نقطة
10- طلائع الجيش 21 نقطة
11- مودرن فيوتشر 20 نقطة
12- الزمالك 18 نقطة
13- البنك الأهلي 18 نقطة
14- الإسماعيلي 17 نقطة
15- بلدية المحلة 16 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية 9 نقاط

 

الأهلى التحكيم الزمالك مساعد ڤار بيراميدز الاتحاد

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