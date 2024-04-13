عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر حيثيات المشدد 6 سنوات لتجار الاستروكس في مصر القديمة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لتجار الاستروكس  في مصر القديمة. 

اقرأ ايضًا :

txt

أنا هنا راجل البيت.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

txt

5 نقبوا عن الآثار في الجيزة.. قرار عاجل من جهات التحقيق

txt

لو زوجك مصرفش عليكي.. اعرفي حقوقك وأطفالك وفقا للقانون

txt

لو مش عايز تتحبس في تبديد منقولات زوجية تعمل ايه..أنت تسأل والقانون يجيب

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما إستقرت فى يقين المحكمة و إطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها  و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وردت معلومة للمقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة - من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس ، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم و بسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة  فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها. 

اقرأ ايضًا :

txt

احذر بيع الأسماك والرنجة والفسيخ الفاسد.. الحبس والغرامة في انتظارك

txt

حماية المال العام.. اعرف اختصاصات هيئة قضايا الدولة

txt

متسلطة ومجنونة.. شاب يشكو مأساته أمام محكمة الأسرة بعد عام زواج

txt

القانون لا يحمي المغفلين.. 10 نصائح حتى لا تقع ضحية للنصب

txt

اختصاصات النيابة الإدارية .. تعرف عليها

txt

6 بنادق آلية.. قرار عاجل ضد تجار الأسلحة النارية في المرج

txt

احذر بيع الأسماك والرنجة والفسيخ الفاسد.. الحبس والغرامة في انتظارك

txt

حماية المال العام.. اعرف اختصاصات هيئة قضايا الدولة

txt

متسلطة ومجنونة.. شاب يشكو مأساته أمام محكمة الأسرة بعد عام زواج

txt

القانون لا يحمي المغفلين.. 10 نصائح حتى لا تقع ضحية للنصب

txt

اختصاصات النيابة الإدارية .. تعرف عليها

txt

6 بنادق آلية.. قرار عاجل ضد تجار الأسلحة النارية في المرج

وجاء في  الحيثيات أن الواقعة على النحو  الســــالف بيانه قد إســــتقام الدليل على ثبوتها و صحة إسنادها  فى حق المتهمين سليمان سيد محمد إبراهيم موسى ، سيد يوسف حلبي محمد ، محمود يوسف حلبي محمد  مما إطمأنت إليه المحكمة من شهادة المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة ،  و تقرير المعمل الكيماوى.

 وأكدت الحيثيات أن المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة شهد بأنه ورد إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم و بسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة  فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها .

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات السجن المشدد 6 سنوات سجن مشدد استروكس تاجر استروكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

إغلاق المجال الجوي الأردني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة

موجة حارة تضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

أكبر قضية فساد.. إحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير|انفراد

مصرية أم فلسطينية ؟ اعرف جنسية الراحلة شيرين سيف النصر

ترشيحاتنا

تقارير صحفية إسرائيلية: ايران بدأت الهجوم

هجوم قوي.. إنطلاق 50 طائرة مسيرة إيرانية باتجاه إسرائيل

الطيران الحربي الإسرائيلي يكثف طلعاته الجوية أمام هجوم إيراني واسع

قانون البنك المركزي ..السجن 10 سنوات عقوبة تجارة الدولار في السوق السوداء

ننشر حيثيات المشدد 6 سنوات لتجار الاستروكس في مصر القديمة

بسبب هجمات إيران على إسرائيل .. إغلاق مطار بن جوريون 3 ساعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غير متوقعة .. شاهد آخر ظهور للراحلة شيرين سيف النصر

طعام مصري منتشر هذه الأيام غني بكل الفيتامينات المهمة.. اكتشفه

مسيرة الفنانة الراحلة .. معلومة مهمة أكدتها شيرين سيف النصر قبل وفاتها

بعد اكتساحها الشوارع.. أمريكا بصدد حظر السيارات الكهربائية| ما السبب؟

فيديو

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

التمثيل لا يناسبني .. أسرار في حياة هند صبري | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ