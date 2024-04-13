أخصائي تغذية علاجية يوضح كيفية العودة لنظام صحي بعد رمضان ..فيديو

قال الدكتور كريم جمال اخصائي التغذيه العلاجية انه من الممكن جدا أن يعود الصائم في رمضان إلى وزنه الطبيعي قبل الشهر الكريم بالمحافظة على صيام ساعات طويلة خلال اليوم والعودة تدريجيا لتناول ثلاث وجبات (افطار وغداء وعشاء)، كما كان الحال قبل رمضان.

وحذر الدكتور جمال في مداخلة مع برنامج ٨ الصبح، على قناة دي إم سي، من الاستفراق في الإحساس بالذنب، موصيا بالإسراع في اتخاذ خطوات ايجابيه لضبط الصحة والعودة مرة أخرى لاتباع نظام غذائي صحي.

وأوضح أهمية تأخير وجبة الإفطار صباحا للتحكم في كميه الأكل والسعرات الحرارية التي تدخل للجسم حتى يتسنى إعطاء فرصة للجهاز الهضمي للتعود بالتدريج على فكرة تناول وجبات على مدار اليوم لتجنب اضطرابات المعدة.

وأضاف أن شهر واحد بعد رمضان كاف جدا لإحداث تغيير شامل في الجسم للمسار مرة أخرى.