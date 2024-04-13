ناجي الشهابى: نعكف على إعداد برنامج حزب الجيل للانتخابات البرلمانية المقبلة

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن لجان الحزب النوعية بالاشتراك مع مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية يعكفون الان على إعداد برنامج شامل فى المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية ليكون أولا تحت نظر الحكومة المقبلة ، وثانيا يكون برنامج حزب الجيل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وثالثا يكون هذا البرنامج أحد مناهج الدورة التأهيلية التى يعدها لإعداد مرشحيه فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

وأضاف الشهابى فى بيان صحفى : وبالنسبة للحكومة المقبلة فإن حزب الجيل يدعو إلى التوسع فى اختيار السياسين فى الحكومة المقبلة قائلا كفى علينا اختيار أهل التكنوقراط فى الحقائب الوزارية محملا أياهم مسئولية الأزمات الاقتصادية التى مرت بالبلاد خلال السنوات الستة السابقة.

وأعرب الشهابي عن أمله فى تكون الحكومة المقبلة حكومة سياسية مؤكدا أن حزب الجيل به الكثير من القيادات السياسية الشابة التى تصلح لتولى حقائب وزارية مشددا على ضرورة أن تقترن الجمهورية الجديدة التى يدشن معالمها الرئيس السيسى بحكومة سياسية تضم قيادات حزبية شابة.

وتابع: أما عن خطة الحزب للانتخابات البرلمانية أكد رئيس حزب الجيل أنه تم إعداد خطة تنظيمية لزيارة لجان الحزب فى المحافظات تشمل عقد مؤتمرات جماهيرية وندوات موسعة يحضرها مرشحى الحزب فى دوائر المحافظات المختلفة بجانب إعداد مركز الجيل للدراسات دورات تأهيلية لمرشحى الحزب لتدريبهم على القيام بواجبهم التشريعى والرقابى وكيفية اعداد السؤال والبيان العاجل وطلب الاحاطة والاستجواب وكيفية المشاركة فى مناقشات مشروعى الخطة والموازنة.