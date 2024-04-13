كفر الشيخ: استمرار توافد المصطافين على شواطئ بلطيم لقضاء إجازة عيد الفطر

واصلت شواطئ مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ استقبال آلاف المصطافين من مختلف أنحاء البلاد لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وشهدت شواطئ المصيف إقبالاً كبيراً من العائلات والشباب الذين حرصوا على الاستمتاع بأجواء البحر المنعشة وأنشطة الترفيه المتنوعة.

وتعمل أجهزة مصيف بلطيم على مدار الساعة تحت إشراف هيثم عطية رئيس المدينة لتوفير جميع الخدمات اللازمة للمصطافين، بما في ذلك النظافة والأمن والإنقاذ. كما تم توفير العديد من أماكن الجلوس والمظلات على الشاطئ، بالإضافة إلى عروض ترفيهية للأطفال.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وتابع، كما تم عقد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن لمتابعة الخدمات ومستوى النظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والزوار في جميع الحدائق والمتنزهات العامة

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