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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ألعاب رياضية وملاهي أطفال في رابع أيام عيد الفطر المبارك بالقليوبية .. صور

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

شهدت مراكز شباب القليوبية اقبالا كبيرا من المترددين على الألعاب الرياضية كرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو وكذلك ملاهي الأطفال في إطار مبادرة العيد أحلى بمراكز  الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب  ساهمت بشكل كبير  في إدخال البهجة والسرور على الأطفال والشباب والمترددين على مراكز الشباب من كافة أفراد الأسرة المصرية ودعمت دور مراكز الشباب فيما تقدمه من خدمات  للنشء والشباب وتحقيق الانتماء لمراكز الشباب.  

كما أشار الصبروط إلى تنوع الأنشطة التي تضمنتها مبادرة ة العيد أحلى بمراكز الشباب والتي شملت مسرح العرائس والألعاب الترفيهية والمسابقات والهدايا التي تم توزيعها على الأطفال، وكذلك ممارسة الالعاب الترفيهية من خماسي كرة القدم و تنس الطاولة والبلياردو وفتح حمامات السباحة للمترددين ساعات مفتوحة للمترددين من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعوامل الأمن والسلامة لضمان سلامة المترددين.

فيما بلغ عدد المترددين على مراكز الشباب  اكثر من 100 الف مستفيد بمشاركة أعضاء فرق التطوع والجوالة والجوالات والنادي الثقافي للشباب في تقديم فقرات فنية للمتردين والمشاركة في إدخال  البهجة والسرور على الأطفال ضمن فعاليات المبادرة التي تطلقها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

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القليوبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط الألعاب الترفيهية أيام عيد الفطر المبارك

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