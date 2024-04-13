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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط التقديم لوظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية.. كل ما تحتاج معرفته

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن فتح باب التقديم للتعيين في وظيفة ملحق بدءًا من غدٍ الأحد الموافق 14 أبريل 2024، وذلك حتى 9 مايو 2024.

المسابقة عبارة عن مجموعة من الاختبارات المقرر عقدها فى الفترة من 1 يوليو المقبل وحتى الخميس 4 يوليو 2024، بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للمتقدم في الامتحان طبقا للقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته.

 تضمنت الشروط الآتي: 

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون من أبوين مصريين.

- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله، أو على شهادة أجنبية معادلة، أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية، مع مراعاة أنه: بالنسبة للحاصلين على الشهادات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العليا المصرية الخاصة، والحاصلين على شهادات أجنبية يشترط أن يكون صادراً بشأنها قرار معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري. وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

-  ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - ولو كان قد رد إليه اعتباره - وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبي.

- ألا يقل سنه عن ٢١ عاما ميلادية وألا يزيد على ٢٧ عاما ميلادية في التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة وهو يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو. وأن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص الذي تحدده وزارة الخارجية بعد اجتياز كافة امتحانات المسابقة.

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