إصابة تريزيجيه خلال مواجهة سيفاس سبور بالدوري التركي

خضع النجم المصري محمود تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، لفحوصات طبية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام سيفاس سبور في الجولة الـ32 من بطولة الدوري التركي.

أظهرت الفحوصات وجود شد في العضلة الخلفية لتريزيجيه، ما سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة أسبوع واحد للعلاج والتعافي.

وقال أحمد بشير، رئيس الجهاز الطبي في طرابزون سبور، إن تريزيجيه شعر بالألم خلال المباراة وتم استبداله بين الشوطين، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح الطبيب أن تريزيجيه سيبدأ في برنامج علاجي خاص به، بهدف العودة للمشاركة في المباريات مع فريقه بشكل طبيعي بعد فترة الراحة والتأهيل.

وخرج تريزيجيه من المباراة بين الشوطين بعد أن شعر بالإصابة، ولم يتمكن من استكمال المباراة التي انتهت بخسارة طرابزون سبور بهدف دون رد.