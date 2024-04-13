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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استخدمها محلياً ودولياً .. مزايا تنافسية لبطاقة ماستر كارد البلاتينية من بنك مصر

صدى البلد

يهتم الكثير بمعرفة المميزات التنافسية للبطاقات البنكية لما تقدمه من مميزات لعملائها حسب بكل بنك، وتعتبر بطاقة بنك مصر البلاتينية للشراء من البطاقات التي تحظى ببحث واسع على محركات البحث. 

 

يوضح صدى البلد مميزات البطاقة البلاتينية لبنك مصر:

  • يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي.
  • استخدام البطاقة في عمليات الشراء والسحب النقدي محلياً ودولياً والسداد بالجنية المصري.
  • إمكانية استخدام 100 % من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي.
  • إمكانية إصدار عدد من البطاقات الإضافية.
  • إمكانية استخدام البطاقة من خلال شبكة الإنترنت.
  • أطول فترة سداد تصل إلى 56 يوم.
  • أقل حد أدني للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.

 

سداد استخدامات البطاقة البلاتينية  لدي:

آلات الـ ATM التي تقبل الإيداع الخاصة ببنك مصر.

سداد استخدامات البطاقة لدى كافة فروع البنك المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وعلى مدار 24 ساعة يومياً من فروع البنك بالعديد من المطارات والفنادق.

الانترنت البنكي

 

حماية المشتريات: حيث تقدم تلك الخدمة لحاملي البطاقات البلاتينية لحماية مشترياتهم ضد السرقة والتلف لمدة 365 يوم من تاريخ الشراء.

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استخدام البطاقة في تقسيط عمليات السحب النقدي والمشتريات على فترات تصل إلى 36 شهراً بعائد مدين مميز مع إمكانية الشراء باستخدام خاصية الـ Contactless والتي تتيح لك التسوق الآمن والسريع وإجراء حركات المشتريات بسهولة ويسر

كما يوجد إمكانية التقسيط لدى العديد من التجار المتعاقدين مع البنك حتى 60 شهر بدون فوائد والحصول على 3 نقطة على كل جنيه في عمليات الشراء محليا.

 

يمكن استخدام النقاط واستبدالها بـ :

قسائم شراء الكترونية E-Vouchers لاستخدامها لدي العديد من التجار المميزين المشتركين بالبرنامج

 

الشراء من خلال شبكة الإنترنت داخل مصر

 

في حدود الحد الائتماني وبحد أقصى 400000 جنيه  شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً

 

الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر

 

في حالة ابلاغ العميل بالسفر

 

من ضمن حد المشتريات الشهري خارج مصر ، 22,500جنيه مصري شهريا

 

الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless بدون رقم سري

داخل الجمهورية

 

حتي 600 جنية للحركة بحد أقصي 15 مرة متتالية

 

الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless بدون رقم سري

 

 خارج الجمهورية

 

بما يعادل 1500 جم للحركة بحد أقصي 15 مرة متتالية

 

الشراء داخل مصر

 

في حدود الحد الائتماني للبطاقة

 

الشراء خارج مصر (في حالة ابلاغ العميل بالسفر)

 

50,000جنيه مصري شهريا

 

الحد الشهري للمشتريات خارج مصر( في حالة عدم ابلاغ العميل بالسفر (

25,000جنية مصرى شهريا

 

السحب النقدي داخل مصر (ATM)

 

20000جنيه يومياً

 

16000جنيه من آلات بنك مصر، 4000 جنيه من آلات البنوك الاخرى

 

السحب النقدي من آلات البيع الطرفية بفروع البنك

 

بحد أقصى 150000 جنيه يوميا

 

السحب النقدي خارج مصر (في حالة ابلاغ العميل بالسفر)

 

3,000جنيه مصري شهريا

 

الحد الائتماني: 

الحد الائتماني من 25,000 جنيه حتى أقل من 100,000جنيه

 

 

 

بنك مصر بطاقة ماستركارد البلاتينية

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