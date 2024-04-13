استخدمها محلياً ودولياً .. مزايا تنافسية لبطاقة ماستر كارد البلاتينية من بنك مصر

يهتم الكثير بمعرفة المميزات التنافسية للبطاقات البنكية لما تقدمه من مميزات لعملائها حسب بكل بنك، وتعتبر بطاقة بنك مصر البلاتينية للشراء من البطاقات التي تحظى ببحث واسع على محركات البحث.

يوضح صدى البلد مميزات البطاقة البلاتينية لبنك مصر:

يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي.

استخدام البطاقة في عمليات الشراء والسحب النقدي محلياً ودولياً والسداد بالجنية المصري.

إمكانية استخدام 100 % من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي.

إمكانية إصدار عدد من البطاقات الإضافية.

إمكانية استخدام البطاقة من خلال شبكة الإنترنت.

أطول فترة سداد تصل إلى 56 يوم.

أقل حد أدني للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية.

سداد استخدامات البطاقة البلاتينية لدي:

آلات الـ ATM التي تقبل الإيداع الخاصة ببنك مصر.

سداد استخدامات البطاقة لدى كافة فروع البنك المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وعلى مدار 24 ساعة يومياً من فروع البنك بالعديد من المطارات والفنادق.

الانترنت البنكي

حماية المشتريات: حيث تقدم تلك الخدمة لحاملي البطاقات البلاتينية لحماية مشترياتهم ضد السرقة والتلف لمدة 365 يوم من تاريخ الشراء.

استخدام البطاقة في تقسيط عمليات السحب النقدي والمشتريات على فترات تصل إلى 36 شهراً بعائد مدين مميز مع إمكانية الشراء باستخدام خاصية الـ Contactless والتي تتيح لك التسوق الآمن والسريع وإجراء حركات المشتريات بسهولة ويسر

كما يوجد إمكانية التقسيط لدى العديد من التجار المتعاقدين مع البنك حتى 60 شهر بدون فوائد والحصول على 3 نقطة على كل جنيه في عمليات الشراء محليا.

يمكن استخدام النقاط واستبدالها بـ :

قسائم شراء الكترونية E-Vouchers لاستخدامها لدي العديد من التجار المميزين المشتركين بالبرنامج

الشراء من خلال شبكة الإنترنت داخل مصر

في حدود الحد الائتماني وبحد أقصى 400000 جنيه شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً

الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر

في حالة ابلاغ العميل بالسفر

من ضمن حد المشتريات الشهري خارج مصر ، 22,500جنيه مصري شهريا

الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless بدون رقم سري

داخل الجمهورية

حتي 600 جنية للحركة بحد أقصي 15 مرة متتالية

الحد الأقصى للشراء باستخدام الـ Contactless بدون رقم سري

خارج الجمهورية

بما يعادل 1500 جم للحركة بحد أقصي 15 مرة متتالية

الشراء داخل مصر

في حدود الحد الائتماني للبطاقة

الشراء خارج مصر (في حالة ابلاغ العميل بالسفر)

50,000جنيه مصري شهريا

الحد الشهري للمشتريات خارج مصر( في حالة عدم ابلاغ العميل بالسفر (

25,000جنية مصرى شهريا

السحب النقدي داخل مصر (ATM)

20000جنيه يومياً

16000جنيه من آلات بنك مصر، 4000 جنيه من آلات البنوك الاخرى

السحب النقدي من آلات البيع الطرفية بفروع البنك

بحد أقصى 150000 جنيه يوميا

السحب النقدي خارج مصر (في حالة ابلاغ العميل بالسفر)

3,000جنيه مصري شهريا

الحد الائتماني:

الحد الائتماني من 25,000 جنيه حتى أقل من 100,000جنيه