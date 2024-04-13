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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوزان نجم الدين تروج لحلقتها مع لميس الحديدي

سوزان نجم الدين وكريم
سوزان نجم الدين وكريم عبد العزيز

روجت الفنانة سوزان نجم الدين لحلقتها مع الإعلامية لميس الحديدي الليلة بمشاركة أبطال مسلسل “الحشاشين” .

ونشرت سوزان نجم الدين مجموعة من كواليس الحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت معلقة: “انتظرونا اليوم السبت الساعة التاسعة بتوقيت مصر، في لقاء حصري لصنّاع الحشاشين على قناة أون مع الإعلامية المتميزة  لميس الحديدي”.

وفى وقت لاحق، قد أبدت سوزان نجم الدين، سعادتها بردود الأفعال التي يحققها مسلسل الحشاشين ككل ودورها على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن العمل هو الأضخم والأهم في هذا الموسم الرمضاني.

وقالت سوزان نجم الدين، إن مسلسل الحشاشين حقق نقلة نوعية مبهرة للأعمال التاريخية في مصر والوطن العربي بفضل كل أدوات النجاح اللي تحققت في العمل من إنتاج ضخم أزال كل العقبات أمام مخرج هايل مثقف متميز له رؤية متفردة فالتعامل مع الفن والمهنة الى أبطال العمل وعلى رأسهم النجم الأكثر جماهيرية كريم عبد العزيز وبداية طبعا مع الكاتب العبقري عبد الرحيم كمال  .

وأضافت سوزان نجم الدين أنها كانت سعيدة وفخورة بالعمل ضمن هذه التركيبة الناجحة وبالأخص تحت قيادة المخرج العالمي بيتر ميمي الذي أخرج شخصية ألينار من قلب سوزان بتوجيهاته وقيادته السلسة الذكية.


وشكرت سوزان الجمهور المصري الذي تعشقه على حد قولها لأنه متذوق للفن بشكل كبير ويعرف كيف يميز ويحب نجومه ليكون محفزا قوياً للإبداع وللتطور وللسعي دائماً لتقديم الأفضل.

وشارك مسلسل "الحشاشين" فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤ ، وتدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

أعمال سوزان نجم الدين الفنانة السورية سوزان نجم الدين مسلسل الحشاشين 2024 اخبار لميس الحديدي

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