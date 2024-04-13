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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لا تخافي| ‎رد غير متوقع من ميساء مغربي على متابعة تمنّت موتها

ميساء مغربي
ميساء مغربي

فاجأت الفنانة ميساء مغربي جمهورها برد غير متوقع على رسالة لمتابعة تمنت الموت لها، معلقة على صورة نشرتها ميساء مغربي على حسابها بسناب شات بها دعاء لوالدها المتوفي فكان رد المتابعة على الصورة  "جعلك تلحقينه".

فكان رد ميساء " لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .. كلنا بنلحقه حبيبتي لا تخافين لا انا ولا انت ولا احد بيخلد فى الدنيا عسانا نلاقيه بقلب سليم .. الله ينزل علينا رحماته كل ذي قلب رحيم فى الدنيا والاخرة".

أحدث أعمال النجمة ميساء مغربي كان مسلسل "ادم و حواء" والذي تم عرضه فى بداية عام ٢٠٢٤ وحقق نسبة مشاهدة كبيرة فى الخليج العربي، المسلسل شارك في بطولته محمد العلوي ومن اخراج حسين الحليبي.

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