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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق المجال الجوي الأردني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة

اغلاق المجال الجوي
اغلاق المجال الجوي الاردني

اعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني اغلاق الاجواء الاردنية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للاجواء بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش - 11:00 مساء بتوقيت المملكة لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات
 

يأتي هذا وسط التوترات الناجمة عن ضربة ايرانية محتملة لاسرائيل ردا على قصفها السفارة الايرانية في دمشق في وقت سابق.

تحذر دول العالم مواطنيها من السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وسط تهديدات محتملة بتصاعد التوترات الإقليمية التي أججتها الحرب الإسرائيلية في غزة.

وحثت فرنسا مواطنيها الجمعة على “الامتناع التام” عن دخول أجزاء من المنطقة.

وأصدرت الهند وألمانيا وكندا والولايات المتحدة أو أعادت التأكيد على تحذيرات سفر مماثلة للمواطنين.

واعلنت شركات الطيران تعليق رحلاتها، أخرها شركة الطيران الهولندية KLM،  التي اعلنت عن أنها ستتوقف عن الطيران فوق إيران وإسرائيل 'كإجراء احترازي'.

وستواصل الناقلة الهولندية الطيران من وإلى تل أبيب.

وذكر بيان عن الشركة الهولندية 'تستخدم شركة KLM نظام إدارة السلامة لتحديد ما إذا كان من الممكن تشغيل رحلة جوية إلى وجهة معينة بأمان. نحن أيضًا على اتصال مباشر مع الحكومة الهولندية والحكومات الأخرى. يوضح هذا التحليل أنه لا يزال بإمكاننا الطيران بأمان من وإلى تل أبيب"

وأعلنت كل من الخطوط الجوية النمساوية ولوفتهانزا تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى 18 أبريل.

 

هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني ا الأجواء الأردنية ضربة ايرانية محتملة لاسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق

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