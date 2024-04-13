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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقابة المهن التمثيلية تنعي شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية. 

قالت النقابة فى بيان لها: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنانة شيرين سيف النصر والتي توفت اليوم السبت.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة ؛  داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

#نقابة_المهن_التمثيلية


وتعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ثم تتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.


وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.


يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي

 

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