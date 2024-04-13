الرقة والجمال | درة تنعى شيرين سيف النصر

نعت الفنانة التونسية درة، الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "اكس"

وكتبت درة "كانت نموذجا للرقة والرومانسية والجمال وقدمت أدوارا ظلت في وجداننا حتى الآن من ينسى امير الظلام و مين اللي ما بحبش فاطمة وداعا شيرين سيف النصر.. الله يرحمها"

وفاة شيرين سيف النصر عن 56 عاما

يذكر أن شريف سيف النصر شقيق الراحلة شيرين سيف النصر أعلن بشكل مفاجئ خبر وفاتها عن 56 عاما، من خلال نشر صورة لشقيقته عبر "إنستجرام" قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.