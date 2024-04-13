هربا من الهجوم الإيراني .. إسرائيل تفتح الملاجئ العامة في حيفا

أعلنت السلطات في إسرائيل فتح ملاجئ عامة في مدينة حيفا شمال الأراضي المحتلة، عقب الهجوم الإيراني واسع النطاق الذي بدأ الليلة.

أجرت إدارة البلدية في حيفا تقييمًا خاصًا للوضع يوم السبت بناءً على الوضع الأمني.

وجاء في رسالة أرسلتها حكومة حيفا إلى السكان 'أيضا، في حالة صدور إنذار، سيتم فتح محطات قطار الكرمل الخفيف التي تمت الموافقة على استخدامها كملاجئ من قبل قيادة الجبهة الداخلية'.

نقلت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة.

وحسب التقارير، فمن المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

وقال شهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية"، إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين، تحلق على ارتفاع منخفض جدا.