وزارة النقل الإسرائيلية تعلن إغلاق المجال الجوي

قالت وزارة النقل الإسرائيلية إن إسرائيل ستغلق مجالها الجوي اعتبارا من الساعة 12:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وجاء في بيان وزارة النقل الاسرائيلية: 'وفقًا لتعليمات النظام الأمني، اعتبارًا من الساعة 00:30 الليلة، سيتم إغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات الجوية الدولية والمحلية'.



واضافت 'بسبب التأخير في وصول الرحلات الجوية إلى إسرائيل، من المتوقع أن يتغير جدول الرحلات من تل أبيب. سيتم إغلاق مطار رامون أمام حركة المرور. ويُطلب من الجمهور المسافر التحقق مع شركات الطيران وعلى الموقع الإلكتروني لسلطة المطار حول هذا الأمر'.

وتابعت: 'مواعيد الرحلات الجديدة قبل الوصول إلى المطار'.

وتابع البيان 'سنواصل التحديث وفقا للتطورات'.