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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لوزير الخارجية الإسرائيلي بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات

وزير الخارجية الاسرائيلي
وزير الخارجية الاسرائيلي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس 'نحن جميعًا بحاجة إلى الحفاظ على وحدتنا كشعب وكدولة في مواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها. ولن ننتصر إلا معًا'.

جاء ذلك وفقا لتدوينة نشرها الوزير الاسرائيلي عبر حسابه على موقع X في اعقاب توجيه ايران ضربة بالمسيرات والصواريخ الكروز صوب مواقع عسكرية في اسرائيل

اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الغاء زيارة سياسية خارجية له كانت مقررة له غدا الأحد، وسط ترقب ضربة ايرانية انتقامية للكيان الصهيوني للثأر لقصف السفارة الايرانية في دمشق. 

 وقال كاتس اليوم السبت إن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أن سيطر الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

 

وأضاف كاتس “نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حركة حماس وينفذ الآن عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي”.

وتابع “أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران على الفور”.

الإسرائيلي يسرائيل كاتس الهجوم الإيراني السفارة الإيرانية في دمشق السفارة الإيرانية هجوم الإيراني حرس الثوري حركة حماس

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