بسبب الأحداث .. مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية من وإلى الأردن والعراق ولبنان

أعلنت مصر للطيران، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات دول كل من الاردن والعراق ولبنان، بسبب الأحداث الإقليمية

وقالت مصر للطيران، إنه نظرًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه وذلك لحين إشعار آخر.

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.