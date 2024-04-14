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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراض صواريخ إيرانية في الأجواء اللبنانية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة، باعتراض صواريخ إيرانية فوق الأجواء اللبنانية، وذلك في ظل الهجوم الإيراني الموسع الذي استهدف إسرائيل.

وشهدت سماء العاصمة الأردنية عمان، ومناطق أخرى، عمليات اعتراض من الدفاعات الجوية الأردنية لمسيرات إيرانية، دخلت المجال الجوي للبلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين أمنيين بالمنطقة، بأن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مواقع في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر الأحد (بالتوقيت المحلي).

وسمع شاهد من "رويترز" في القدس، دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي لطائرات مسيرة أطلقتها إيران عرضتها محطة تلفزيونية

وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن شهود، بسماع دوي انفجارات في القدس، صباح الأحد، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها نتيجة لاعتراض أهداف جوية إيرانية.

 

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