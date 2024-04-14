بعد الهزيمة بثلاثة أهداف|لاعب أتالانتا يسخر من نجم ليفربول.. ماذا يحدث الخميس؟

سخر مارتن دي رون لاعب وسط فريق أتالانتا، من أحد نجوم ليفربول، بعد مباراتهما الأخيرة في بطولة الدوري الأوروبي.

ليفربول

مارتن دي رون يسخر من نجم ليفربول

واستضاف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في خضم منافسات ذهاب ربع نهائي البطولة.

وتفاجأ ليفربول بخسارة ثقيلة بثلاثة أهداف دون رد، قبل مباراة العودة المرتقبة يوم الخميس المقبل، في معقل الفريق الإيطالي.

من جانبه، نشر لاعب أتالانتا، مارتن دي رون، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يسخر من خلاله من مواطنه الهولندي فيرجيل فان دايك.

وظهر دي رون في مقطع الفيديو مع فان دايك وهما يتصافحان، بينما دار حديث على لسان لاعب ليفربول: "إذا فزنا، لا تتعامل معي في المنتخب الوطني".

وكتب لاعب أتالانتا: "يا لها من ليلة مجنونة"، قبل أن يشنر صورة أخرى له وهو يحتفل قائلًا: "3-0 في الأنفيلد، لم يكن حلمًا على ما يبدو".

سبب عدم البدء بمحمد صلاح أساسيا

أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أن الريدز استحق السقوط أمام نظيره أتالانتا، بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

كلوب

وقال كلوب فى تصريحاته عقب المباراة "لا شيء ايجابي حقًا لأتكلم عنه، مباراة سيئة جدًا، يجب على اللاعبين ان يشعروا بأنها نتيجة سيئة"، مضيفا "نستحق الخسارة، علينا ان نشعر بذلك الآن".

وأضاف مدرب ليفربول: "بدأنا المباراة بشكل رائع حقًا ولكن لم نستمر، تهانينًا لأتلانتا، قاموا بعمل رائع، لكن علينا أن نستخدم هذه المباراة ونبني عليها لمباراة كريستال بالاس".

وردا على سؤال حول هل كنت تتمنى لو بدأت بمحمد صلاح وسوبوسلاي وروبيرتسون فى التشكيل الأساسى؟، قال كلوب: "نعم، هكذا هو الأمر، أليس كذلك؟ للأسباب التي فعلتها، سأفعل الشيء نفسه مرة أخرى، إذا كنت تريد أن تكون جيدًا لبقية الموسم، فعليك إجراء تغييرات".