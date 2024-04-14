مجلس الوزراء الأردني يدعو إلى التعامل بجدية مع مخاطر التصعيد الإقليمي الحالي

دعا مجلس الوزراء الأردني إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي الحالي وتداعياته.

وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل.



إيران تتوعد بهجوم أكبر

وفي سياق متصل، صرحت وكالة رويترز أن رئيس أركان القوات الإيرانية يتوعد بهجوم أكبر إذا ردت إسرائيل على ضربات الليلة الماضية.



كما نوهت بأن مجموعة السبع سيعقدون اليوم محادثات عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الهجوم الإيراني.

وأشارت إلى أن قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بأن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها.