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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء الأردني يدعو إلى التعامل بجدية مع مخاطر التصعيد الإقليمي الحالي

الأردن
الأردن

دعا مجلس الوزراء الأردني إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي الحالي وتداعياته.

 

وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل.
 

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رويترز: إيران تتوعد بهجوم أكبر إذا ردت إسرائيل على ضربات الليلة الماضية

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‏بلينكن: لا نسعى للتصعيد وسنواصل دعم إسرائيل للدفاع عن نفسها

إيران تتوعد بهجوم أكبر

وفي سياق متصل، صرحت وكالة رويترز أن رئيس أركان القوات الإيرانية يتوعد بهجوم أكبر إذا ردت إسرائيل على ضربات الليلة الماضية.

كما نوهت بأن مجموعة السبع سيعقدون اليوم محادثات عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الهجوم الإيراني.

وأشارت إلى أن قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بأن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها.

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