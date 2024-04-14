محمد صلاح: قمة الأهلي والزمالك خارج التوقعات

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة العاشرة خارج التوقعات.



وقال محمد صلاح خلال تصريحات تليفزيونية مع الكابتن مجدي عبدالغني أنه يتمني مشاهدة مباراة ممتعة لافتًا إلى أن الفريق الأبيض غيرفكرة الخسارة في العيد.



وأضاف صلاح: "المشكلة في عدم انتظام المباريات والمسابقات وإرهاق اللاعبين قبل القمة بعض اللاعبين في مباريات الأهلي والزمالكيشعرون بالخوف والشخصية والرغبة سيتحكمان في سير المباراة".



غياب مروان عطية عن الأهلي

وتابع: "حال غياب مروان عطية عن الأهلي سيكون الأمر مؤثر للغاية وأطالب جوميز بالبدء بدونجا وشحاتة في وسط الملعب".



وواصل: "مستوى اللاعبين شبه بعض و الأهلي والزمالك مابقاش عندهم نجوم زي زمان مع وجود بعض الاستثناءات".