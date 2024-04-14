عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد عكاشة: منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة غليان نتيجة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية

صدى البلد

أكد المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد عكاشة، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من الغليان نتيجة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق عدد من الدول ذات السيادة، فضلاً عن عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وعدم الامتثال للقرارات والأعراف والمواثيق الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وقال عكاشة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن حالة التصعيد الإيراني الإسرائيلي، بدءا من استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا وما تبعها من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، تعد مؤشرا خطيراً لحالة الأوضاع في الإقليم الذي بات على شفا نشوب حرائق إقليمية وهو ما حذرت منه مصر منذ بداية الأزمة في أكتوبر الماضي.. مطالبا القوى الكبرى بضرورة التدخل واعلاء صوت الحكمة والعقل لتجنيب المنطقة ويلات تلك الحرب التي ستقضي على فرص السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

مصر سبق وحذرت من انزلاق منطقة الشرق الأوسط 

وأشار إلى أن مصر سبق وحذرت من انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى هذا المنعطف الأخير باتساع رقعة الصراع خاصة بعد عدوان إسرائيل على قطاع غزة وممارساتها الخطيرة بحق المدنيين، فضلا عن أعمالها العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وثمن عكاشة في هذا الصدد الجهود التي تبذلها مصر من خلال تواصلها المستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الوضع الراهن عبر جهود الوساطة لإرساء الهدنة وغيرها من التحركات الفعالة.

ودعا المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بدورهما تجاه حفظ الأمن والاستقرار بتلك المنطقة وذلك من خلال اتخاذ قرارات تضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن ذلك يعد الخطوة الأولى لتهدئة الأوضاع المشتعلة بالمنطقة خلال الوقت الحالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

ارتفعت من 2.5 إلى 5 جنيهاتً.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ردع وليس تصعيد| محلل سياسي يكشف مفاجأة عن هجمات إيران.. وهذا موقف القضية الفلسطينية

200 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

وزير إسرائيلي يطالب بهجوم حاسم وكبير يهز أرض إيران

شاهد حطام صاروخ إيراني في منطقة سياحية على حدود الأردن

ليست قوية كما تدعي.. مسئول أمريكي كبير يكشف ضعف إيران

خوف وانهيار الردع.. الإعلام الإسرائيلي يهاجم الولايات المتحدة بشدة بعد هجوم إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

لأصحاب الميزانيات المحدودة.. جهاز لوحي جديد من ريدمي

الديربي الأشهر.. ماذا قال كولر وجوميز لـ لاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة؟

عارضة أزياء ترتدي ملابس دينا الشربيني بصاحبة السعادة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ