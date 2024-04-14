مطارات إيرانية تلغي رحلاتها حتى صباح الغد.. تفاصيل

ألغى مطار مهر آباد في طهران ومطارات أخرى في عدة مدن إيرانية الرحلات الداخلية حتى صباح غد الاثنين.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأحد، أن مطار مهر اباد في طهران ومطارات أخرى في عدة مدن إيرانية ألغت الرحلات الداخلية حتى صباح غد الاثنين بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.