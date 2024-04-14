عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: جهود مصر لتهدئة التصعيد "الإيراني _الإسرائيلى" تدعم تحقيق الاستقرار في المنطقة

المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحرب "الإيرانية_ الإسرائيلية" تشكل خطورة كبيرة وضاغطة على منطقة الشرق الأوسط، وتوسيع قاعدة الحروب داخل المنطقة، في الوقت الذي ما زالت المنطقة تعاني فيه الكثير من ويلات وتداعيات الحروب القائمة خاصة ما يحدث في قطاع غزة مؤخراً .

وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن جهود القيادة السياسية المصرية ستظل حريصة على تقويض أي صراع من شأنه إحداث اهتزاز وعدم استقرار بين شعوب المنطقة، وإدخالها منحدر خطير قد لا يحمد عقباه الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تهدئة كافة الأطراف ومحاولة إيقاف آلة الحرب الاسرائيلية الدائرة في ظل صمت متعمد من قبل المجتمع الدولي، والذي سيؤدي إلى حروب وخسائر صفرية لن تنصر أي طرف من الأطراف.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن إسرائيل تسعى بكل إمكانياتها إلى توسيع هدم علاقاتها مع دول المنطقة، دون إدراك منها بخطورة تبعات هذا على مستوى علاقاتها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ اندلاع شرارة العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر العام الماضي وهي حريصة على توطيد دعائم السلام واللجوء للحوار كلغة تفاهم وإخماد حرائق الصوت الأوحد، في سبيل الوصول إلى الحل الأمثل، والذي لا ينقضي بدون الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة التي منحتها لها كافة المقررات الشرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التصعيد بين إيران وإسرائيل سيقود المنطقة إلى حروب متضاعفة تهدد السلم العالمي، ولن تزيد الأحداث المتصاعدة والمشتعلة في غزة إلا لهبا جديدا.

الشرق الاوسط الحرب الإيرانية الإسرائيلية قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاقيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

ارتفعت من 2.5 إلى 5 جنيهاتً.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ردع وليس تصعيد| محلل سياسي يكشف مفاجأة عن هجمات إيران.. وهذا موقف القضية الفلسطينية

200 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

وزير إسرائيلي يطالب بهجوم حاسم وكبير يهز أرض إيران

شاهد حطام صاروخ إيراني في منطقة سياحية على حدود الأردن

ليست قوية كما تدعي.. مسئول أمريكي كبير يكشف ضعف إيران

خوف وانهيار الردع.. الإعلام الإسرائيلي يهاجم الولايات المتحدة بشدة بعد هجوم إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

لأصحاب الميزانيات المحدودة.. جهاز لوحي جديد من ريدمي

الديربي الأشهر.. ماذا قال كولر وجوميز لـ لاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة؟

عارضة أزياء ترتدي ملابس دينا الشربيني بصاحبة السعادة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ