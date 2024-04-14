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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المسرح الأفريقي وأثره على نظيره العالمي في العدد الجديد لجريدة مسرحنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "867" لجريدة "مسرحنا".

 

استهل العدد في قسم "المتابعات والأخبار" بتقرير خبري عن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي، حيث تلتقي جهاد طه مع فريق عرض "سلطان الحرافيش" لفرقة الفشن، كما تلتقي آية سيد مع فريق عمل "انسو هيرو سترات" بقصر ثقافة فوه، وتتابع همت مصطفى تفاصيل عرض "أبواب تونس" مع فريق عمل فرقة بهتيم بشبرا الخيمة.

ويقدم محمود عبد العزيز تفاصيل عروض البيت الفني للمسرح في عيد الفطر، وتستعرض رانيا زينهم خطة مسرح "نهاد صليحة" خلال شهر أبريل الحالي.

ونقرأ أيضا خبرا عن مشاركة حازم شبل رئيس المركز المصري بالهيئة العالمية للمسرح، في اليوم العالمي للمسرح بالصين، بجانب تصريح للمخرج خالد جلال بعنوان: "هل هلالك متنفس الأسرة المصرية".

 

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" يحاور د. محمود سهيد الفنان البحريني الكبير خالد الرويعي، وتجري صوفيا إسماعيل حوارا مع المخرج محمد فاضل.

وفي قسم "رؤى" يكتب وليد الداغسني "آخر البحر.. أطياف يوربيديس وثورة الجعايبي".

وفي قسم "نوافذ" يأخذنا هشام عبد الرؤوف في جولة بمسارح العالم من خلال كتابته مقالا بعنوان "أزمة المسرح الأمريكي مستمرة بعد كورونا".
ويقدم أحمد الشريف ترجمة الجزء الأول من بحث إيمانويل ديكسون "أثر المسرح الأفريقي على ممارسة المسرح العالمي"، ويكتب محمد الروبي "خواطر عامة حول فن التمثيل "2"، فيما يقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة الجزء الأول من كتاب "إدراك الزمن في المسرح" تأليف لوشيانو ماريتي.

 

ونقرأ في ختام العدد "الجزء 40" من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مصر .. باريس .. نيويورك".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني جريدة مسرحنا مسرح الثقافة الجماهيرية

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