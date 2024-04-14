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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل اجتماع مجموعة السبع

«بايدن»: سنضغط على إسرائيل لتنسيق رد دبلوماسي لمنع التصعيد العسكري مع إيران

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، رسالة إلى رسالة إلى إسرائيل بشأن الرد على الهجوم الإيراني، وذلك قبل اجتماع قادة مجموعة السبع، وقال: إنه سيضغط على إسرائيل لتنسيق رد دبلوماسي مع واشنطن".

وبحسب قوله، فإن الضغط يهدف إلى منع المزيد من التصعيد العسكري بين الدول.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن هجوم إسرائيل على قنصلية إيران يعد أمرًا مخالفًا للقوانين والمواثيق الدولية،  وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف الوزير أنه "لا نية لدينا لمواصلة العمليات الدفاعية لكن لن نتردد بالدفاع عن مصالحنا أمام أي اعتداء.. كما أننا تحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ".

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن بريطانيا وفرنسا عرقلتا صدور بيان عن مجلس الأمن يدين العدوان على قنصليتنا.

وتابع عبداللهيان أن عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان بشأن العدوان على قنصليتنا شجع نتنياهو على خرق القوانين.

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