بدء حصر أراضى المتخللات الزراعية بالوادي الجديد وطرحها للراغبين من المواطنين

تستعد مراكز محافظة الوادى الجديد لبدء حصر أراضي المتخللات الزراعية بقرى المحافظة وطرحها للراغبين من المواطنين وذلك استجابة لمطالب صغار المزارعين على أن يتم توفير مصادر الرى الخاصة بتلك المساحات تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بهدف دعم الأنشطة الزراعية وتوفير فرص عمل بالتوسع في المساحات المنزرعة واستغلال تلك الاراضى فى زيادة الإنتاجية والتوسع فى الرقعة الزراعية.

كان محافظ الوادى الجديد، أصدر توجيهات عاجلة لمركز الخارجة بسرعة طرح أراضي المتخللات بالمنطقة الحرفية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسليم، وسرعة إنهاء اجراءات تسليم أراضي تقسيمات الشباب للمنتفعين بالقرى طبقًا للضوابط القانونية، وزيادة كشافات الإنارة بمنطقة السبط الشرقي.

ووجه المحافظ إدارة الري بالخارجة بالتنسيق مع صندوق استصلاح الأراضي بإعداد مقايسة لتبطين مسقى مياه بطول 2 كيلو متر بمنطقة بئر (5) بالمنيرة؛ لعدم إهدار المياه والحفاظ على حصة ري الزراعات بالمنطقة، على أن يقوم الصندوق بدفع القيمة المالية المطلوبة ويتم تحصيلها من المزارعين المستفيدين بالتقسيط.