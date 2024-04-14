فرج عامر: مباراة القمة في غاية الصعوبة.. والدفاع الأقوى يحسم اللقاء

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة الأهلي والزمالك المقبلة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب فرج عامر :"مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم الاثنين القادم في غاية الصعوبة داخل الملعب وخارجه، والذي سوف يحسم اللقاء من يملك الدفاع الأقوى، ومن يحتفظ بهدوء اعصابه ، وهناك حالة ترقب شديدة من ادارة الاهلي وجماهيرة لحكم اللقاء ، الذي يقع عليه ضغط شديد، وخاصة أنها آخر قمة يحكمها قبل اعتزاله، ونتمنى للجميع التوفيق".

موعد مباراة الأهلي والزمالك



ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل منالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.