ليست قوية كما تدعي.. مسئول أمريكي كبير يكشف ضعف إيران

قال المسئول في الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي إن إن الأمريكية، ان معظم الهجمات التي استهدفت إسرائيل انطلقت من الأراضي الإيرانية والباقي من وكلائها في العراق ولبنان واليمن.

وذكر كيربي لشبكة سي إن إن الأمريكية "لا نعتقد أن الأمر سيتوسع لحرب إقليمية ومشاركتنا في التصدي لهجوم أمس كانت لمنع ذلك".

وذكر كيربي :" أن الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا ما إذا كانوا سيردون وكيف سيردون".

وتابع أن إيران أطلقت مئات المسيرات والصواريخ ولم تلحق ضررا يذكر وهذا دليل على أنها ليست بالقوة التي تدعيها.

وأضاف : "مشاركتنا العسكرية في التصدي لهجوم إيران دليل على التزامنا الصارم بأمن إسرائيل و أعتقد أن رسالتنا وصلت للإيرانيين بأننا لن نتسامح مع أي استهداف لجنودنا ومنشآتنا".