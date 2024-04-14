إيران لـ تركيا: الرد العسكري ضد إسرائيل انتهى.. ولكن!

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما فيدان اليوم الأحد مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والبريطاني ديفيد كاميرون، حسب بيان أفادت به وزارة الخارجية التركية.

وذكرت الوزارة في بيان أن فيدان أكد في اتصال هاتفي مع عبد اللهيان ضرورة وقف التصعيد وإنهاء الخطوات التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني لفيدان أن الرد العسكري ضد إسرائيل انتهى، وأن إيران لن تقوم بعملية جديدة إلا إذا تعرضت للهجوم.

وذكر عبد اللهيان أنه إذا تعرضت إيران لهجوم مرة أخرى فسوف يكون ردها أقوى هذه المرة.

في السياق ذاته، قالت الوزارة في بيان منفصل إنّ فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع كاميرون، شدد فيه الوزيران على أن التصعيد في المنطقة ينبغي ألّا يزداد أكثر.