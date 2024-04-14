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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة المنشآت الفندقية .. مستند

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عن إنعقاد جمعيتها العمومية العادية ، الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 ، بأحد فنادق القاهرة ،وذلك للنظر في تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة المقدم للجمعية العمومية.


أوضحت غرفة المنشآت الفندقية ، أن جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن إعتماد الميزانية والحساب الختامي عن الفترة من 1يوليو 2022 إلى 31 ديسمبر 2023 ، والموازنة التقديرية لعام 2024.


ويتضمن جدول الأعمال إعتماد تعيين وتحديد مكافآة مراجع أو أكثر للحسابات ، على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية في التاسعة صباحا وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى العاشرة صباحا نفس اليوم ويعقد في ذات المكان ويكون صحيحا بحضور عدد عشرة أعضاء بحد أدنى .


وسوف تستكمل الجمعية العمومية أعمالها بإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وفقا للضوابط.

إنتخابات غرفة المنشآت الفندقية


ومن المقرر أن تتم إنتخابات غرفة المنشآت الفندقية ،وفقا لضوابط وضعت أبرزها ،فتح باب الترشح لمدة 7 أيام اعتبارا من غد الإثنين 15 إبريل الجارى وحتى يوم الأحد 21 إبريل ،وتقدم الطلبات كتابة باليد الى رئيس لجنة تلقي وفحص الطلبات لدى الغرفة.


وتشمل الضوابط تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ، بما في ذلك يومى الجمعة والسبت 19 و20 إبريل 2024.


ويتم انتخاب ثمانية أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وفقا للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024 وتوزيعهم ،عضو واحد عن محافظة جنوب سيناء ، عضو واحد عن محافظة البحر الأحمر ،عضو واحد عن المحافظات الأخرى ،أربعة أعضاء يمثلون فنادق الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة.

الجمعية العمومية غرفة المنشآت الفندقية
الجمعية العمومية غرفة المنشآت الفندقية
موعد إنتخابات غرفة المنشآت الفندقية
موعد إنتخابات غرفة المنشآت الفندقية
المستندات المطلوبة للتقديم في إنتخابات غرفة المنشآت الفندقية
المستندات المطلوبة للتقديم في إنتخابات غرفة المنشآت الفندقية
غرفة المنشات الفندقية إنتخابات غرفة المنشآت الفندقية المنشآت الفندقية الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية الاتحاد المصري للغرف السياحية

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