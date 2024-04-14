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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهجوم الإيراني..

زعيم الأغلبية بالنواب الأمريكي: يجب توجيه حزمة مساعدات أمنية لـ إسرائيل

شومر
شومر

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري يجب أن يتحرك بشأن حزمة مساعدات الأمن القومي التي أقرها مجلس الشيوخ من الحزبين والتي تتضمن تمويل إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني.

وأضاف: “بالنظر إلى أحداث الليلة، فمن الواضح أن أفضل طريقة لمساعدة إسرائيل هي أن يقوم مجلس النواب بسرعة بتمرير ملحق الأمن القومي المكون من الحزبين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل”.

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وقد رفض مجلس النواب حتى الآن التصويت على التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ، حيث يعارض العديد من المحافظين في مجلس النواب إرسال المزيد من أوكرانيا ويريدون إدراج سياسات حدودية أكثر صرامة في حزمة المساعدات.

ويضع شومر وجونسون على خلاف بشأن الخطوات التالية لتمويل إسرائيل. 

وقال جونسون يوم الأحد إن المشرعين سيحاولون هذا الأسبوع تمرير مساعدات إضافية لإسرائيل مع عدم الانتهاء من تفاصيل الحزمة بعد.

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