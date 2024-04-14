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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: ايران ابلغتنا بإجراءات الرد على إسرائيل

لافروف
لافروف

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أبلغ الوزير سيرجي لافروف بالإجراءات التي اتخذتها طهران ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية في الأول من أبريل.

وفي بيان أصدرته الخارجية الروسية عقب محادثة جرت بمبادرة من الوزير الإيراني، جاء فيه "التركيز كان على الوضع في الشرق الأوسط، وأبلغ وزير الخارجية الإيراني نظيره الروسي بالإجراءات التي اتخذتها طهران ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية في 1 أبريل على القسم القنصلي الإيراني في دمشق مما أدى إلى مقتل مسؤولين إيرانيين".
 

وأضافت الوزارة أن الطرفين أشارا إلى أن "أي تصعيد إضافي للوضع في المنطقة والأعمال الاستفزازية الخطيرة الجديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط".

وجاء في البيان أيضا: "إن منع مثل هذه السيناريوهات والقضاء على أسبابها الجذرية يجب أن يكون موضوع اهتمام خاص ذو أولوية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

من جهتها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".

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